Populariteit bordspellen om lockdown speelt Hasbro in de kaart

Bij de spellen was er veel vraag naar Monopoly en Magic: The Gathering. Ook werd meer speelgoed verkocht zoals klei van Play-Doh en van onder meer Star Wars en Transformers.

De omzet van speelgoed van het Amerikaanse Hasbro steeg in alle regio's, met name in de Verenigde Staten en Europa. Daarmee werd het omzetverlies van de mediatak goedgemaakt. Die activiteiten hadden nog steeds te lijden onder de coronacrisis, onder meer doordat bioscopen dicht bleven. Hasbro verwacht dat de omzet van de mediatak later dit jaar aantrekt.

Hasbro boekte in het eerste kwartaal een omzet van 1,1 miljard dollar, 1 procent meer op jaarbasis. De winst steeg naar 116 miljoen dollar, tegen een verlies van 70 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.