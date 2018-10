’Oude chemietak Akzo in vijf jaar naar Wall Street’

De man die dat huzarenstukje gaat uitvoeren is Charles Shaver (60), een Amerikaanse veteraan in private equity en de chemiesector.

Shaver leek rond de jaarwisseling nog de nieuwe president-commissaris te worden van het fusiebedrijf dat AkzoNobel en zijn toenmalige werkgever Axalta zouden worden.

Nadat hij de afgelopen zes jaar naar eigen zeggen meermalen met Akzo-topman Ton Büchner over een fusie sprak, leek de tijd in het najaar van 2017 rijp nadat Akzo een vijandige overnamepoging van concurrent PPG afsloeg.

’Geen vrienden’

„Anthony (Burgmans, president-commissaris van Akzo red.), Thierry (Vanlancker, de opvolger van Ton Büchner, red.) en ik waren het over bijna alles eens. Maar er was een waarderingsgat tussen beide bedrijven van ongeveer €1 miljard. Bedenk je dan ook nog eens dat mijn grootste aandeelhouder bij Axalta Warren Buffett was en die van Akzo was Elliott (de activistische belegger, red.). Dat zijn geen vrienden.”

Vervolgens kwam er ook nog eens een Japanse rivaliserende bieder. „Dat materialiseerde niet, maar we konden de fusie niet meer oppakken. Er was ook teveel onzekerheid rond de waardering van Akzo’s Specialty Chemicals. Maar ik blijf overtuigd dat er consolidatie in de verfindustrie komt.”

Succesvolle koper

De chemiedivisie met wereldwijd 56 fabriekslocaties en 10.000 werknemers, waarvan 2500 in Nederland, werd uiteindelijk voor €10,1 miljard verkocht aan Carlyle, één van ’s werelds grootste private-equityfirma’s. Carlyle was eerder succesvol als koper van de verf- en lakkendivisie van DuPont, dat het Axalta noemde.

Ook bij die operatie was Shaver de bevelhebber. „Ik ken Carlyle, werk al zes jaar met ze. We gaan dit bedrijf niet opsplitsen en verkopen. Ook overnames zullen relatief kleine zijn. Wat we wel gaan doen is de prestaties verbeteren. Ontslagen op de werkvloer of in het management? Nou, de enige constante in de chemiesector is verandering, maar vooralsnog zijn we dat niet van plan. Carlyle mikt op minimaal 20% rendement, maar haalt meestal meer.”

Voorkeur Wall Street

De omzet, nu €5 miljard, moet naar €6,5 miljard. De nettoschuld, ruim €6,5 miljard, moet terug naar ongeveer €4 miljard voordat het bedrijf over drie tot vijf jaar terug kan naar de beurs, waar het volgens Shaver het beste past. Om dat te bereiken zal in eerste instantie de productiviteit fors omhoog moeten en pas daarna via overnames.

Of zo’n beursgang in Amsterdam zal zijn, is nog maar de vraag. Carlyle, ook eigenaar van het eveneens voor een beursgang getipte lingerieketen Hunkemöller, geeft in de regel de voorkeur aan Wall Street vanwege de hogere opbrengsten daar.

Shaver ziet wel hobbels op de weg. De afzwakkende markt in China, stijgende inflatie en duurdere grondstoffen zoals olie kunnen roet in het eten gooien.