Eminence Capital kleiner in ASMI

Eminence heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 4,74 procent in de onderneming. Dat was eerder nog 8,98 procent, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

De investeerder uitte in het verleden kritiek op het het belang dat ASMI heeft in het Aziatische Pacific Technologies (ASMPT). Aan dat belang zouden te grote risico's kleven, omdat ASMPT in een zeer cyclische markt opereert. Onder druk van onder andere Eminence verkocht ASMI toen een aanzienlijk deel van zijn aandelen in ASMPT.