NN haalt 100 miljoen uit smerigste olieproductie

Bij teerzanden wordt er olie uit dikke lagen zand en steen gewonnen. Volgens verzekeraar NN heeft de oliewinning uit teerzanden een flinke impact op het milieu en worden meer broeikasgassen uitgestoten bij het produceren van brandstof uit teerzanden dan bij ruwe olie. Ook worden bij de productie en het transport mensenrechten geschonden en het milieu vervuild.

Greenpeace noemt teerzandolie de vuilste vorm van olie die er is.

100 miljoen

Naar verluidt heeft het besluit om geen geld meer te steken in bedrijven die met teerzanden werken een impact van ongeveer €100 miljoen, op een totaal te beleggen kapitaal van zo’n €240 miljard bij vermogensbeheerder NN Investment Partners.

Volgens NN heeft het bedrijf de voorkeur om investeringen te doen in bedrijven die bijdragen aan een economie die zo weinig fossiele brandstoffen verbruikt.

NN-bestuurder Dailah Nihot: „Als het Klimaatakkoord van Parijs erop stuurt dat we de opwarming van de aarde onder de 2 graden houden, dan denken we dat teerzanden niet moeten worden ontwikkeld. Na een evaluatie van de sector hebben we besloten dat we met de uitsluiting een belangrijk signaal kunnen geven in de zoektocht naar alternatieve energiebronnen.”

Aegon en ABP

Eerder dit jaar onstond er wat commotie over investeringen in teerzanden. Grote beleggers als Aegon en het ABP zouden meer dan een miljard in teerzandbedrijven investeren. Shell verkocht in 2017 al voor ruim €7 miljard aan teerzandactiviteiten in Canada. ING sloot vorig jaar ook de beleggingen in teerzanden uit.

Aegon liet in juni weten zijn beleggingsbeleid nader aan het beoordelen is. Bij navraag nu zegt een woordvoerder dat er nog geen definitief besluit genomen is over de teerzanden. Aan het einde van het jaar wordt dat verwacht.

