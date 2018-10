Verzekeraar ASR wil verder groeien

Als een grote partij als branchegenoot Vivat op de markt komt, kijkt ASR daar ook zeker naar, zegt topman Jos Baeten. ,,Maar het moet wel passen. We doen het goed omdat we financieel heel gedisciplineerd zijn en we stellen bepaalde eisen aan bedrijven die we over willen nemen.'' Vivats Chinese eigenaar Anbang gaf recent aan alle opties voor Vivat te onderzoeken.

ASR kijkt vooral naar een ,,relatief grote middengroep'' aan verzekeraars waarvan een deel de komende jaren mogelijk rijp is voor een overname. ,,Nederland is rijp voor consolidatie'', geeft Baeten aan, die benadrukt dat de verzekeringsmarkt in Nederland niet meer groeit. Naar uitbreiding over de grens kijkt ASR evenwel niet. ,,Het buitenland is voor vakantie'', aldus Baeten tegen het ANP.

Kapitaalcreatie

In Nederland richt de verzekeraar zich op bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp'ers, waar nog wel ruimte voor groei is. Bij de levensverzekeringstak gaat ASR juist kosten besparen. Mogelijk kost dat banen, maar een grote reorganisatieronde komt er niet.

Het bedrijf wil de komende drie jaar de autonome kapitaalcreatie verhogen tot tenminste 430 miljoen euro, de solvency II-ratio moet comfortabel boven 160 procent komen en het operationeel rendement op het eigen vermogen moet in de periode uitkomen op 12 tot 14 procent. Nu is dat nog ,,ruim 12 procent''.

Dividend

Baeten wil de komende jaren voortbouwen op de ,,sterke prestaties'' van de afgelopen jaren. Zo werd onder meer al bijna 50 miljoen euro aan operationele kosten bespaard en werd een aantal overnames gedaan.

ASR streeft verder een dividendbetaling na van 45-55 procent van het netto operationeel resultaat en mikt op het uitkeren van een stabiel tot groeiend dividend per aandeel.