Shoppen via slimme speaker

Nederland heeft lang moeten wachten op de apparaten die in veel Amerikaanse huishoudens niet meer weg te denken zijn en ook Groot-Brittannië stormenderhand hebben veroverd. Google komt nu als eerste met een apparaat dat ook in gesproken Nederlands vragen kan begrijpen en beantwoorden.

Daarnaast kan hij ook agenda’s bijhouden, zorgen voor vermaak of nieuws en zelfs gekoppeld worden aan andere apparaten. Zo kunnen onder andere via speciale apps de verlichting of de zonnewering op stemcommando bediend worden.

Jumbo en AH

Met het eerste exemplaar dat onze taal spreekt en verstaat, is ook een nieuwe fase aangebroken in de strijd op de Nederlandse e-commercemarkt. Veelzeggend is dat Google in Nederland onder andere optrekt met Aholdbedrijven Bol.com en Albert Heijn.

Die gaan de speakers verkopen omdat ze sterk geloven in stemgestuurde technologie, maar ook omdat ze met Google Home Amazon een stap voor willen zijn op de Nederlandse markt. De Amerikaanse webgigant is een formidabele concurrent op de e-commercemarkt en heeft in Engelstalige landen enorm succes met de Echo-speaker, waarin slimme assistent Alexa huist.

Deze week meldde ook Facebook zich op de markt met de Portal, een apparaat dat voor videobellen een scherm heeft, en ook Amazons Alexa aan boord heeft.

Boodschappenlijstje maken

„We doen het echter vooral om het doen van boodschappen en koken makkelijker te maken”, zegt de woordvoerster van Albert Heijn. Via apps die gebruikers op de speaker kunnen installeren, kan direct contact gelegd worden met webwinkels om spullen en boodschappen te bestellen.

Volgens Tessa Holzenbosch, technologie-expert bij marktonderzoeker GfK en zelf bezitter van een -Engelstalige- Echo van Amazon zijn de speakers ’hartstikke handig’. „Je hebt toegang tot het internet, terwijl je je handen vrij hebt. Je hoeft niet meer naar je telefoon in je broekzak te grijpen of een scherm aan te raken terwijl je staat te koken. Ik gebruik ook Siri (de digitale assistent op Apples iPhone, -red.) om in de auto naar huis mijn boodschappenlijstje te maken.”

Online supermarkt Picnic heeft de technologie klaar voor de Amazon’s Alexa. „Maar Amazon spreekt nog geen Nederlands. Er zijn nog niet zoveel huishoudens met een slimme speaker in Nederland, maar als dat wel het geval is kunnen we er snel op inspelen”, zegt directeur Michiel Muller van Picnic, dat al een jaar aan de app voor Amazon’s Alexa werkt.

Kortingen

Muller zegt de eigen app slimmer te hebben gemaakt door bijvoorbeeld eerdere aankopen van klanten er in te verwerken, zodat de klant geen twintig vragen hoeft te beantwoorden om vast te stellen hoeveel van welke soort yoghurt van welk merk hij wil hebben. Ook bij Albert Heijn en Jumbo kunnen gebruikers instellen precies welke pindakaas, wasmiddel of welke jam zij willen hebben als ze om één van die producten vragen.

Hoewel Albert Heijn en Bol.com nog spreken van een nichemarkt, waar nog maar weinig huishoudens gebruik van maken, zegt Jumbo dat via de eigen app al 11% van de aanvragen spraakgestuurd is. Ahold wil met de slimme speaker snel het marktaandeel vergroten. Het koppelt daarom de verkoop van de mini speaker aan 50% kortingen op de AH-bezorgdienst.

Dat het wel eens snel kan gaan, laat de ontwikkeling in het Verenigd Koningkrijk zien, vertelt Holzenbosch. „Daar zijn vorig jaar drie slimme speakers van Amazon en een van Google gelanceerd, waarvan in drie maanden een miljoen zijn verkocht. Die €60 die zo’n apparaat kost is natuurlijk een prijs waarvoor mensen best eens iets voor willen uitproberen. Dan kan het zo maar een routine in een huishouden worden.”

Gekoppelde apparaten

De verwachting is dat digitale assistenten als de Google Assistent, Siri en Alexa in de toekomst niet langer in smart-speakers zitten, maar in allerlei aan het internet gekoppelde apparaten door het hele huis. Van het de speakers en de televisie in de huiskamer, tot in keukenapparatuur

„Wie als eerste komt neemt risico, maar heeft altijd een voorsprong”, zegt Holzenbosch. „Wie nu die plek op de keukentafel of in de woonkamer verovert, legt de basis van een ecosysteem waar in de toekomst weer andere apparaten en toepassingen worden gehangen. En dan wordt het steeds moeilijker om over te stappen. Dat is nu gevecht dat nu gaat plaatsvinden.”