Takeaway groeit harder in Duitsland

Aan de groei in Duitsland hangt wel een prijskaartje. Takeaway heeft aanvullende investeringen in het land gedaan die ervoor zorgen dat zwarte cijfers in Duitsland volgend jaar nog niet haalbaar zijn. Het doel om een positieve marge op het bedrijfsresultaat (ebitda) voor het hele bedrijf te behalen voor het derde kwartaal van 2019 blijft echter gehandhaafd.

In Nederland steeg het aantal bestellingen met 17 procent. Met iets meer dan 8,2 miljoen orders is de Nederlandse markt nu gemeten naar bestelling nog nét groter dan de Duitse voor Takeaway. Het gehele bedrijf, dat ook elders in Europa, in Israël en in Vietnam actief is, zag het aantal orders met 31 procent stijgen tot 17 miljoen.

Takeaway maakte geen omzetcijfers en resultaat bekend.