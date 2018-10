Goudkoorts bij bedrijven laait weer op

Sinds april is de prijs van het ’gestolde angstzweet’ tijdens een crisis niet boven de $1350 gekomen. Dit jaar zakte de goudwaarde, mede door de sterke dollar, al helemaal weg naar $1174 per troy ounce (31,1 gram). Terwijl deze traditioneel tijdelijke vluchtheuvel voor beleggers tijdens hartje crisis in 2009 bijna $600 meer waard was.

Speculanten, rekenend op een daling van de goudprijs, hebben nog nooit zulke zware beleggingsposities ingenomen tegen goud en zilver. „All time highs”, constateert ABN Amro-analist voor edelmetalen Georgette Boelen.

Maar de recent volgens analisten beste voorspeller van de goudprijs stelt in een rapport dinsdag het edelmetaal allerminst het vertrouwen te hebben verloren. Zij voorziet een opmars van de prijs volgend jaar tot $1400, ook voor zilver, platinum en palladium. Vooral omdat de dollar en Amerikaanse staatsobligaties, beide traditioneel de ’vijand’ van goud, langzaam uit de gratie van beleggers raken, meent ABN Amro.

Ook de goudexpert Nitesh Shah in Londen van fondsenaanbieder Wisdom Tree is optimistisch. India heeft zijn goudimporten in augustus verdubbeld. In Australië zijn na investeringen meerdere grote goudaders blootgelegd. Zimbabwe heeft zijn productie verhoogd.

In Londen verzamelden zich deze week veel handelaren tijdens het richting gevende jaarcongres van de Londen Metal Exchange, de grootste metalenbeurs van Europa. Vermogensbeheerder BlackRock bespeurt groot optimisme onder aanwezige mijnbouwers. Dat lijkt uitzonderlijk nadat de bedrijven jarenlang investeringen afbouwden vanwege torenhoge schulden bij afnemende inkomsten uit goudwinning.

Investeerders liepen er al op vooruit. In Canada diept Pretium extra goud op, voor het project Granada is de boor de grond van Quebec in gegaan en in Australië worden mijnbouwers gefinancierd die in het Pilbara Gold Project bij Port Hedland na boringen, vrijwel aan het oppervlak, honderden stukken goud hebben ontdekt.

Beleggers zijn daar vanwege hun verwachting van de stijgende prijs meer geïnteresseerd in de ondergrondse goudader van hogere kwaliteit die kennelijk kilometers doorloopt. Winning kosten jaren.

De vondst ligt dichtbij een forse goudvondst in Pilbara, waar eerste boringen stukken met 98% puur goud opleverden. Het leidde tot miljoeninvesteringen in dezelfde aardlaag die in Zuid-Afrika een goudkoorts opleverde: vanaf 1850 kwamen daar tonnen puur goud naar boven.