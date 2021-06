Tesla trapt rem in op afwachtend Wall Street

Ⓒ ANP/HH

NEW YORK (ANP) - Wall Street trapt woensdag licht hoger. Beleggers kijken vooral uit naar belangrijke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt later deze week, met name het banenrapport van de overheid op vrijdag. Verder komt in de loop van de dag nog het zogeheten Beige Book van de Federal Reserve naar buiten, dat inzage geeft in de staat van de economie van de Verenigde Staten.