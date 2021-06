Wall Street kabbelt naar kleine winst; vuurwerk bij AMC

De Dow-Jonesindex eindigt 0,1 procent hoger op 34.603 punten. De brede S&P 500 dikt 0,2% aan op 4208 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klimt 0,1% naar 13.756 punten.

Uit het Beige Book van de Federal Reserve kwam naar voren dat het economisch herstel in de Verenigde Staten is de afgelopen weken is versneld, ook toen een reeks problemen voor tegenslag zorgde. Het rapport is gebaseerd op informatie van de twaalf regionale banken van de Fed in de afgelopen weken.

AMC zag bij grillige handel die zelfs even werd stilgelegd de koers verdubbelen na ook al een koerssprong van bijna 23 procent een dag eerder. Dat gebeurde nadat de bioscoopuitbater meer dan 230 miljoen dollar ophaalde met een aandelenverkoop aan hedgefonds Murdick Capital die de stukken naar eigen zeggen direct met winst verkocht.

Zoom zakt 0,2%. Het bedrijf achter de app voor videovergaderingen bleef afgelopen kwartaal flink profiteren van het vele thuiswerken door de coronacrisis. Zoom zag de omzet weer zeer sterk stijgen, net als het aantal gebruikers.

Tesla duikt 3% in het rood. Topman Elon Musk heeft gezegd dat het chiptekort in de autosector momenteel de grootste uitdaging voor Tesla is. Volgens hem kopen bedrijven nu veel meer computerchips op dan ze daadwerkelijk nodig hebben uit vrees later een tekort te hebben. Hij vergelijkt dit met het massale gehamster van toiletpapier door consumenten aan het begin van de coronapandemie.