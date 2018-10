'SoftBank wil meerderheidsbelang in WeWork'

Over bedragen en andere details moet volgens de bronnen nog worden gesproken en het is niet zeker of de onderhandelingen zullen resulteren in een deal. Ook zou gesproken worden over een stevige nieuwe kapitaalinjectie voor WeWork, dat ook in Nederland gedeelde werkruimte aanbiedt. De partijen weigerden commentaar te geven op de berichten.

Eerder werd in Amerikaanse media gerept over een investering tussen de 15 miljard en 20 miljard dollar. Dat geld zou moeten komen uit het omvangrijke Vision Fund van SoftBank, dat eerder al 4,4 miljard dollar stak in WeWork. De Japanners hebben twee zetels in het bestuur van de start-up. Honderden personeelsleden van SoftBank maken verder regelmatig gebruik van kantoorruimtes bij WeWork.