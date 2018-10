Nikkei hoger na schommelende sessie

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio ging uiteindelijk met een plus van 0,2 procent de dag uit op 23.506,04 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse machineorders in augustus sterker dan verwacht zijn toegenomen.

Bedrijven die veel producten verkopen in China zoals de maker van bouwmachines Hitachi Construction Machinery (min 0,3 procent) bleven echter onder druk staan door de zorgen over een vertraagde groei in China. Robotmaker Fanuc, die ook veel van de omzet haalt uit China, zakte 2 procent. De nutsbedrijven, die als defensief worden gezien in onzekere tijden, waren daarentegen in trek. Tokyo Gas won 1,4 procent en Chubu Electric Power klom 1,1 procent.

Zwaargewicht Softbank verloor ruim 5 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil het Japanse telecomconcern een meerderheidsbelang nemen in WeWork, een aanbieder van gedeelde kantoorruimte. De investering zou 15 tot 20 miljard dollar kunnen bedragen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds nagenoeg onveranderd en in Hongkong steeg de Hang Seng-index 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,1 procent. In Seoul, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, zakte de Kospi 1,1 procent.