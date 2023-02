Prijsvechter JetBlue klaagt bij overheid om weigeren slots Schiphol

De prijsvechter wil vanaf de Amerikaanse luchthavens JFK Airport in New York en Boston Logan vliegen op Amsterdam. Maar dat is zonder ruimte voor vliegtuigstarts en -landingen nu dus niet mogelijk. Volgens de vliegmaatschappij gaat de weigering van de zogeheten slotcoördinator om slots toegewezen te krijgen in tegen het zogeheten ’open skies’-verdrag tussen de EU en de VS. In de jaren voor het EU-verdrag had Nederland al zelf een open-skies met de VS. JetBlue zegt dat de weigering verband zou houden met het omstreden krimpplan van Schiphol. Dit is echter nog niet beoordeeld door de Europese Commissie.

Volgens slotcoördinator Hugo Thomassen heeft JetBlue alleen voor de zomer slots aangevraagd. Luchtvaartmaatschappijen die het hele jaar willen vliegen krijgen echter voorrang, aldus Thomassen woensdagavond tegen De Telegraaf, zonder in te gaan op de vraag of de krimp inderdaad het argument is dat gebruikt is voor de afwijzing. Eind vorig jaar kreeg Qatar Airways wel extra vluchten ondanks de krimpplannen van het kabinet.

Toen stelde minister Harbers (Infrastructuur) dat hij de slots wel moest uitgeven op basis van de Europese toewijzingsregels. Dit ondanks het feit dat het luchtvaartverdrag van Qatar, dat de ’open-skies’-toegang moet regelen, nog steeds niet geaccordeerd is door de Tweede Kamer. Eerder waarschuwden experts al in De Telegraaf dat het kabinet zich met het krimpplan in een juridisch moeras begeeft, omdat de luchtvaartpolitieke kant van de zaak niet merkbaar is uitgezocht.

Schiphol maakte eerder deze week juist plannen bekend om opnieuw het aantal vertrekkende reizigers te gaan beperken om te grote drukte op de luchthaven te voorkomen. Dat geldt tot en met de meivakantie. Dat gaat om zo’n 5000 passagiers per dag. Door een gebrek aan personeel was er vorig jaar veel chaos op Schiphol met lange rijen, annuleringen en passagiers die hun vluchten misten.