Qantas sluit pact met KLM

Het gaat om dagelijkse KLM-vluchten tussen Singapore en Amsterdam en Qantas-vluchten tussen Singapore en Sydney, Melbourne, Brisbane en Perth. Volgens KLM-topman Pieter Elbers is Australië een belangrijke bestemming voor reizigers. Dat maakt Qantas volgens hem een belangrijke partner. De overeenkomst is onder voorbehoud van goedkeuring van regelgevende instanties.

Ook Qantas is verheugd over de deal. ,,Deze codeshare geeft klanten meer reismogelijkheden tussen Australië en Europa. De overeenkomst biedt ze een nieuwe manier om via onze hub in Singapore naar Amsterdam te reizen.'' Eerder sloot Qantas al codeshare-overeenkomsten met Cathay Pacific, Air New Zealand en Air France. De Qantas-overeenkomst met golfmaatschappij Emirates op vluchten tussen Amsterdam en Dubai blijft van kracht.