Column: Herstel nabij voor ING

Je kunt op twee manieren de kracht van een dalende trend meten of zien. Op de eerste plaats is dat het proces van lagere toppen en lagere bodems, waarbij oude bodems steevast als nieuwe toppen worden getest (‘oude steun wordt nieuwe weerstand’). Je kunt dit prima illustreren met horizontale streepjes op de betreffende niveaus, kijk maar op de weekchart. Meest recente steun/weerstand niveau is €11,60 met fractioneel daarboven het €12,00 niveau. Dit zijn dus toekomstige kantelpunten.

Op de tweede plaats is dat koersvorming onder een dalende gemiddelde lijn. Begin dit jaar dook de koers onder de SMA lijn op €14+, sindsdien is de koers er niet meer boven geweest. En zie hoe de gemiddelde lijn een keurige kromming maakt, uiteraard veroorzaakt door de eerder genoemde lagere toppen en lagere bodems. Een dalende SMA lijn impliceert een duidelijke trendmatigheid ofwel richting gevoeligheid. Deze lijn geeft aan dat pas boven €13,40 de trend positief kan draaien. Veel ruimte dus voor oplevingen, zonder dat het tij echt keert.

Bodem en rebound

In de sterke downtrend lijkt zich in de afgelopen weken een bodem af te tekenen rond €10,70. Volgens mijn steun/weerstand mechanisme kan er op dat niveau een groene steunstreep worden getekend als eerste krijtstreep of kantelpunt onder in het veld. Dat daar bodemstampers hun gang kunnen gaan blijkt ook uit de stand van de swingteller. Ik volsta met de opmerking dat na een swingstand van €9- de kans aanzienlijk toeneemt dat bodemvorming aanstaande is. Eerste indicatie van de start van het bodemproces is het neerzetten van een witte candle. Zolang die uitblijft, houden de beren druk op de ketel. Maar als de bulls een eerste stap zetten, kan een rebound van start gaan richting de stippellijnen en andere weerstandlijnen tot wellicht €13+ aan toe.

Reboundkansen

Goed, de trend is overduidelijk neerwaarts, maar een herstel lijkt aanstaande, als er tenminste witte candles worden geproduceerd. Dit impliceert dat er reboundkansen zijn voor swing traders en countertrend spelers die met een stop op €10,70 gaan proberen de punten bij elkaar te sprokkelen als de koers opwaarts gaat bewegen richting de vele horizontale strepen in het veld. Trendbeleggers kijken toe hoe de stieren mogelijk wat terreinwinst boeken.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.