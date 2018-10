AEX verliest fiks, ASML en DSM bloeden

De AEX-index sloot 1,7% lager op 528,03 punten. De Midkap-index ging 2,8% achteruit naar 747,08 punten.

Parijs en Frankfurt raakten respectievelijk 2,1% en 1,9% kwijt, Londen 1,2%.

Economische motor Duitsland stelde volgens Reuters zijn groeiverwachtingen neerwaarts bij.

Beurzen op Wall Street kenden direct bij opening forse verliezen, vooral tech: Amazon, Tesla, Tripadvisor, Nvidia en Twitter raakten fors terrein kwijt, NXP 3,7%.

De rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties liep op naar 3,219%, 1,3 basispunten extra. De korte rente liep even op, maar bleef op 2,88% hangen. „Nog geen vlucht naar veiligheid”, concludeert handelaar Rein Schutte van Boer & Olij Securities rond 16:15 uur.

"Rekenen op grotere beweeglijkheid"

De kalmte in de Italiaanse rente bleef woensdag opvallend: voor zijn tienjaarsschuld kregen beleggers 2 basispunten extra.

Vicepremier Salvani meldde dat de yield op tienjaarsschuld nooit boven 4% zou komen. Voor 15 oktober moet Italië zijn begrotingsplannen voor 2020-2021 bij de Europese Unie indienen. „Tot die tijd kunnen beleggers rekenen op grote beweeglijkheid in obligaties”, aldus Schutte.

’Zenuwachtig’

„We zitten vlak voor het grote bedrijfscijferseizoen, beleggers reageren zenuwachtig”, zo verklaarde hij het tumult. „Niemand weet waar het komende kwartalen naartoe gaat voor bedrijven. Fondsen zoeken in bedrijfscijfers in hoeverre ze met de handelsoorlog hoe voorzichtig de vooruitblikken worden.”

Voor strateeg Vincent Juvyns tijdens het beleggingscongres van zijn JP Morgen Asset Management in Londen is de consensus onder grote beleggers dat de handelsoorlog regelmatig versterkt de kop kan opsteken. „Gekoppeld met de zorgen over de kredietstatus van Italië, eind deze maand oordeelt Moody’s als eerste, blijft dat wereldwijd het grootste risico van groei, van de VS tot in Europa.”

Chipsector lijdt

In de AEX eindigde bij de slotbel ASML - met 14,18% weging van de hoofdindex - 5,5% in rode cijfers. Analisten noemden de toegenomen vrees voor verzwakking in de chipsector. Volgende week doet de Veldhovense chipmachinefabrikant de boeken open over het derde kwartaal.

Na waarschuwingen van zakenbanken voor de chemiesector, getroffen door het handelsconflict tussen afzetmarkt China en de VS, was DSM (-5,2%) bij het slot een van de grootste verliezers.

AkzoNobel (-2,2%) kondigde aan zijn oude chemietak binnen vijf jaar naar Wall Street te brengen. Sectorgenoot PPG, ooit in de markt voor het Nederlandse chemie- en verfbedrijf, verloor dinsdag op Wall Street 10% op een zwak vooruitzicht. Na de melding dat activist Trian Fund Management bij PPG aan boord is met 2,9% belang, herstelde de koers.

ASR sloot 3,8% lager. De melding van de verzekeraar de komende jaren zelfstandig en via overnames te willen groeien werd lauw ontvangen. KBC verhoogde, bij een lopend koopadvies, het prijsdoel. Een overname van Vivat brengt wel de beoogde buffereis in gevaar.

Altice bleef tot het eind riant bovenaan met een plus van 4,6% winst. Het verkoopt zijn televisienetwerk TLM.

KPN kreeg er in de maalstroom 2,8% bij. Volgens JPMorgan bieden de Europese telecomaandelen vanwege hun dieptepunt in vier jaar tijd goede koopkansen. BT, Deutsche Telekom en Proximus profieerden. Telecomreus AT&T was in de VS een van de weinige stijgers.

Financials hielden het gemiddeld droog in Amsterdam. ING, dat in de voorbije weken nog flink onder druk stond, kon ook op kopersinteresse rekenen (+1,1%). Goldman Sachs gaf een herhaald koopadvies. ABN Amro verlaagde het koersdoel, tot €15, komend van €15,60.

Bekijk ook: Beboet ING favoriet Goldman Sachs

Aegon schreef uiteindelijk nog net 0,2% bij. NN Group nam volgens een bericht in De Financiële Telegraaf afscheid van teerzandbeleggingen en werd met 0,4% winst beloond.

RD Shell, met 16,51% weging in de AEX, zakte met 1% weg tegenover het vorige slot. Het meldde boringen in de Noordzee en honderden gasputten in Australië. Brentolie werd 1,9% goedkoper.

Midkapper Takeaway werd aanvankelijk tot zo’n 5% winst omarmd door beleggers, maar hield 0,2% verlies bij de slotbel ondanks de voortgang bij de maaltijdbezorger.

ASMI werd onderin het meest van de hand gedaan met een aderlating van 3,9%. De activistische aandeelhouder Eminence Capital heeft zijn belang in de toeleverancier voor de chipindustrie teruggebracht.

Betalingsverwerker Adyen zag 5,7% van de koers verdampen. De digitaal betalingsverwerker meldde niet snel overnames te doen. SBM Offshore (-3,1%) kreeg een koersdoelverhoging van Barclays.

De onzekerheid over de zelfstandigheid van Air France KLM is volgens De Telegraaf toegenomen, het aandeel verloor uiteindelijk 3,9%.

