PPG ziet activistische belegger aan boord klimmen

PPG dat in Nederland vooral bekend werd vanwege de tevergeefse pogingen in 2017 om branchegenoot AkzoNobel in handen te krijgen, kwam recent nog met een winstwaarschuwing op de proppen mede vanwege de zwakkere vraag vanuit China.

Het is nog onduidelijk wat Peltz van plan is bij PPG, maar gelet op zijn verleden bij General Electric en Procter & Gamble zal hij zo goed als zeker zich actief gaan bemoeien met de gang van zaken bij het Amerikaanse bedrijf.

Beleggers reageerden enthousiast op het aan boord klimmen van Peltz bij PPG. In de voorbeurshandel schoot het aandeel van de verffabrikant omhoog.