’Minder aanvallen op kerken’

V.l.n.r Pater Angilous Fakhry, de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra, de Egyptische gastheer Amgad Abdel Ghaffar en de tweede man van de Russische ambassade Boris Zhilko. Ⓒ FOTO’S De Telegraaf

Dankzij president al-Sisi worden er in Egypte minder kerken aangevallen”, stelde pater Angilous Fakhry van de Koptische kerk in Den Haag in de tuin van de Egyptische ambasadeur Amgad Abdel Ghaffar.