’Exact staat niet in de etalage’

Robinson zei dat tijdens een groot evenement voor relaties in Utrecht, in een kort vraaggesprek met Jort Kelder. “Dat kwam niet van ons, dat kwam niet van Apax. Het proces is niet gestart, we zijn dat helemaal niet van plan.”

Het FD berichtte vorige week dat Apax het bedrijf voor een bedrag van rond de 1,5 miljard te koop heeft gezet, vier jaar na de aanschaf. In de tussentijd moest de ambitie om het bedrijf naar de wereldtop te brengen inruilen voor een strategie gericht op consolidatie op thuismarkten.