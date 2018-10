Column: Zorgen, zorgen, zorgen

In theorie ben ik het hier wel mee eens. Het handelsbeleid -het hele economisch beleid eigenlijk, nu ik erover nadenk- van de Verenigde Staten maakt een erg wispelturige indruk, dus waarom je investeringsplannen niet gewoon uitstellen? Zit je eenmaal goed en wel in Vietnam, krijg je daar ineens invoerrechten om je oren. Ben je net verhuisd, wordt de handelsoorlog afgeblazen, zie Nafta 2.0. Allemaal kosten voor niets.

In de praktijk vraag ik me af of de gevolgen van de handelsoorlog wel zo groot zijn. Om te beginnen zijn de invoerrechten betrekkelijk gering: 10%. OK, als China niet terugkeert van de dwalingen zijns weegs, dreigt Trump met 25% rond de jaarwisseling. Dat is nog steeds niet veel. Die 10% heeft China overigens al deels gecompenseerd met een devaluatie van de yuan. Na die 25% acht ik een verdere devaluatie aannemelijk, ondanks recente ontkenningen van premier Li Keqiang.

China

Een snel vergelijk met China is onwaarschijnlijk: Trump heeft gezegd dat het nu nog te vroeg is voor onderhandelingen. Dat het op 30 november tot rechtstreekse onderhandelingen tussen Trump en Xi komt bij de G-20-top in Buenos Aires is ook niet zo waarschijnlijk, omdat China eerst een gedetailleerde lijst moet overleggen met concessies. Van een eerdere lijst met 140 Amerikaanse eisen heeft China aangegeven slechts aan een derde gevolg te kunnen geven.

China is verder geïrriteerd over de Amerikaanse grilligheid en het onvermogen van ministers om bindende afspraken te kunnen maken. Het is moeilijk niet met Beijing te sympathiseren op dit punt. Ik zie China zijn topsectorenbeleid (een door vele Amerikaanse economen geminachte strategie overigens en in hun ogen inefficiënt) ook niet veranderen, noch zijn machtsontplooiing in de Zuid-Chinese Zee en de Indische en Stille Oceaan.

De verkiezingen van November, waarvan Trump en vice-president Pence de Chinezen beschuldigen van beïnvloeding door propaganda en andere operaties -gewoontegetrouw zonder enig bewijs te overleggen- veranderen de houding van Trump niet. Als de Republikeinen het Huis verliezen (75% kans, zegt Nat Silver), kan Trump op brede steun van de Democraten rekenen met zijn harde lijn tegen China. Mogelijk calculeert hij dat de Chinese kaart hem nog veel krediet gaat opleveren bij zijn herverkiezingscampagne voor 2020.

Omkatten

Nee, meer heil is te verwachten van omkatten (denk aan de garnalenexport uit het toch zeer zee-arme Wit-Rusland naar Rusland) en herlabelen (er andere -invoerrechtvrije- codes aan hangen). Het valt maar te bezien hoe effectief die invoerrechten uitvallen. Het heeft er verder alle schijn van dat Trump het vuurtje wel brandend wil houden, maar terugschrikt voor een brede confrontatie. Ongetwijfeld heeft hij een gezond ontzag voor de groeiende macht van zijn grote rivaal in de Stille Oceaan.

Het IMF uit zich verder somber over de houdbaarheid van het Amerikaanse begrotingsbeleid. Op het gaspedaal drukken, terwijl de economie al zo goed loopt? De Amerikaanse overheidsschuld loopt verder op. Allemaal waar, maar de financiering van die schuld zal voor de voorzienbare toekomst naar mijn mening niet op problemen stuiten, daarover een andere keer meer.

OK, de lange rente is iets opgelopen. Niet door zorgen over de Amerikaanse kredietwaardigheid, maar als weerspiegelingvan de kracht van de economie. Het vertrouwen in de allerbelangrijkste Amerikaanse dienstensector (want 80% van de Amerikaanse economie) bereikte het hoogste niveau ooit. Niettemin zien we slechts een begin van looninflatie (Amazon bijvoorbeeld) en hoeft de Federal Reserve dus geen haast te maken met verdere renteverhogingen.

Het kan dus best zo zijn dat het IMF te somber is. Jammer voor beleggers eigenlijk, want beneden-trendmatige groei en een ruim monetair beleid (ondanks de door invoerrechten wat oplopende inflatie) is de ideale beleggingsmix. Niettemin zit er voor risicozoekende beleggers nog wel wat in het vat, wat mij betreft.

Léon Cornelissen is hoofdeconoom bij Robeco.