Column: wat te doen met foute grappen in een appgroep?

WhatsApp is het nieuwe koffieapparaat. Ⓒ ANP/HH

Ze zijn aan de orde van de dag: schandalen en schandaaltjes over WhatsApp-groepsconversaties die het daglicht niet kunnen verdragen, en opeens toch in de schijnwerpers staan. Forum met WO II-verheerlijkings. Jonge SP’ers met buitenhobby’s. Politiegroepjes met teksten als ’we gaan Marokkanen jagen’. D66 blijkt sodom en gomorra te zijn. Conversaties die voor een groep intimi bedacht waren, staan opeens in een perszaaltje op een beamerscherm. Inclusief de ranzigheid, de grofheid, de flirts, de roddels, de over-de-top foto’s.