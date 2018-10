Man procedeert tegen gemeente om 2 euro

De man kreeg in 2017 het deksel op de neus toen hij procedeerde tegen een belastingaanslag van €40,70, waarover €2 invorderingsrente in rekening werd gebracht. Die zaak verloor hij.

In beroep gaan tegen de beslissing de belasting te moeten betalen kon niet, tegen het in rekening brengen van de invorderingsrente wel. Dus voerde de man nog een rechtszaak om €2. De zitting had in juli al plaats, maar de uitspraak werd deze week gepubliceerd.

Totale chaos

Wat is er aan de hand? De man gaf bij de rechter aan dat zijn financiële situatie ’een totale chaos is’. Zijn gemeentelijke belastingen over 2014 werden hem kwijtgescholden. Vanaf 2016 hoefde hij ook niets te betalen.

Over het jaar 2015 kreeg de Amsterdammer wel een aanslag. Die betaalde hij niet. Daarop kreeg hij een waarschuwing, aanmaning en dwangbevel. In 2016 stelde de heffingsambtenaar een vordering in bij de gemeente Amsterdam om beslag te leggen op een deel van de mans uitkering.

Huishouden

Uiteindelijk is een bedrag van €42,70 op de mans bijstandsuitkering ingehouden.

Volgens de Amsterdammer kan hij geen huishouden voeren omdat er rechtszaken tegen hem worden gevoerd voor het niet betalen van gemeentelijke belasting en inkomensbelasting en er spullen van hem zijn ingenomen omdat hij niet betaalt. En geen huishouden kunnen voeren, dat is in strijd met het Europees Mensenrechtenverdrag (EVRM). Aldus de wanbetaler.

Ook zou de belastingaanslag volgens de man in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel, maar dat legt hij verder niet uit.

Onevenredige last

De rechter gaat niet mee in de redenering van de man en interpreteert zijn bezwaar dat hij vindt dat hem met de in rekening gebrachte invorderingsrente ’een onevenredige last’ is opgelegd. De rechter vindt het niet aannemelijk dat het betalen van twee eurootjes een onevenredige last is voor de man, ook al is zijn inkomenssituatie ’een totale chaos’.

De man krijgt dus geen gelijk. Hij wordt echter ook niet veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Hij kan nog in cassatie.