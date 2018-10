Whopper straks ook te koop in Nigeria

Met de uitbreiding in Afrika wil Burger King zich versterken in de concurrentiestrijd met McDonalds, zo meldt topman Daniel Schwartz tegen de Financial Times.

Burger King dat grotendeels in handen is van de Braziliaanse investeringsgroep 3G opent wereldwijd 2 tot 3 restaurants per dag. Naar verwachting komen er dit jaar nog eens 1000 vestigingen bij.

Ook in Azië en Europa timmert Burger King de laatste jaren flink aan de weg. Zo zijn in Rusland al 600 restaurants en meer dan 1000 filialen in China.