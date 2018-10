'Nederlander Schot wil Audi-baas blijven'

1 / 2 1 / 2 Bram Schot Ⓒ Bloomberg

Berlijn - Bram Schot, die in juni op interim-basis aan het roer kwam te staan bij Audi, aast op een permanente aanstelling in die rol. De Nederlander zei in een interview met Manager Magazin dat hij beschikbaar is voor de functie voor een langere periode. Schot nam de taken over van de gearresteerde Rupert Stadler, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels.