Huawei troeft Apple af als favoriet merk in China

De Chinese betaalgigant Alipay heeft in de favorietenlijst van Chinese consumenten de koppositie stevig in handen. Digitaal voedselplatform en -bezorger Meitan Dianping was eveneens in de bovenste regionen te vinden.

Opvallend was verder dat bekende Amerikaanse merken, zoals bijvoorbeeld Nike, die in 2016 nog prominent in de top tien stond, voorbij zijn gestreefd door bedrijven uit China. Volgens analisten van BI timmeren Chinese merken vooral op sociale media veel meer aan de weg om consumenten te bereiken.

Verder wijzen de analisten er op dat de buitenlandse merken vooral in de grote steden van China minder aantrekkingskracht hebben op consumenten dan in het verleden.