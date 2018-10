Beboet ING favoriet Goldman Sachs

De uitverkiezing voor zijn conviction list meldde de Amerikaanse zakenbank woensdag. Het aandeel ING noteerde bijna 2% hoger op een rood Damrak.

Het aandeel is na de koersdaling met bijna 30% sinds 1 januari koopwaardig geworden, stellen de marktvorsers.

Goedkoop aandeel

Gemiddeld is ING 11 tot 15% goedkoper dan vergelijkbare zakenbanken met dezelfde rating, risico’s en buffers, meent Goldman. In zeven jaar is het aandeel niet zo goedkoop geweest.

De waarde op termijn overstijgt volgens hen bovendien die van grote Italiaanse banken met een substantiële dekking in de Turkse markt. ING biedt voor de Amerikanen voor die markt een aantrekkelijke entree.

