EDF wil kar trekken bij opladen elektrische auto’s

De Franse topman van EDF, Jean-Bernard Levy benadrukte de ambities om in Europa te streven naar een marktaandeel van 30%, zo meldt de Financial Times.

Vooral in thuismarkt Frankrijk, maar ook in Italië, het Verenigd Koninkrijk en België wil EDF in totaal 75.000 oplaadstations gaan plaatsen.

In Nederland is onder meer FastNed zeer actief met het bouwen en uitrollen van een snellaadnetwerk om elektrische auto’s in korte tijd op te laden.