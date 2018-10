China breidt 'too big to fail'-lijst uit

De uitbreiding van de lijst kan een teken zijn dat Peking stappen zet om dergelijke problemen te voorkomen. De hoeveelheid schulden in China is nog nooit zo groot geweest.

Nu zijn er nog zo'n twintig banken, verzekeraars en andere financiële instellingen waarbij de Chinese overheid bijspringt als ze in de problemen komen. In de nieuwe plannen worden vijftig bedrijven ,,too big to fail'', zo melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Die bedrijven moeten meer geld in kas houden om tegenvallers op te kunnen vangen en zouden minder risico moeten lopen. Ook moeten ze meer informatie verstrekken.

In de afgelopen tien jaar hebben Chinese banken veel geld uitgeleend. Dat was goed voor de economische groei, maar inmiddels vormt het ook een risico omdat niet al dat geld terug kan worden betaald. De Chinese overheid probeert al een tijdje de rem te zetten op financiële uitspattingen. Zo werden bedrijven die met geleend geld buitenlands vastgoed en sportclubs kochten al enige tijd nauwlettend in de gaten gehouden.