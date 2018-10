Gezondheid belemmert vooral vrouw en oudere in werk

Vrouwen ervaren vaker gezondheidsbelemmeringen bij hun werk dan mannen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Bijna één op de vijf werknemers heeft gezondheidsklachten, zoals een ziekte, langdurige aandoening of handicap, die hem of haar belemmeren in de uitvoering van het werk. Hoe ouder werknemers worden, des te vaker geven zij aan gezondheidsklachten te hebben die hen in hun werk belemmeren.