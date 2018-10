'Mineurstemming Wall Steet houdt aan'

Beleggers reageren woensdag op een reeks macro-economische cijfers, als data over de producentenprijzen en groothandelsvoorraden. Verder spreekt bestuurder Charles Evans van de Fed in Chicago. Dat gebeurt daags nadat president Donald Trump nog maar eens zijn ongenoegen uitte over het beleid van de koepel van centrale banken. Die voert geleidelijk aan de rente op. Volgens Trump ligt het tempo te hoog. Hij gaf aan zich geen zorgen te maken over de inflatie.

De aandacht gaat midweeks onder meer uit naar de oliesector. Tot nu toe zijn de prijzen voor de grondstof dit jaar met bijna een kwart gestegen. Energieagentschap IEA waarschuwde dat de prijzen zo zoetjesaan in de ,,rode zone" uitkomen.

PPG Industries

De activistische investeerder Nelson Peltz heeft via zijn investeringsvehikel Trian Fund Management een belang genomen in de Amerikaanse verfproducent PPG Industries. Een dag eerder verloor het verfbedrijf een tiende van zijn beurswaarde na tegenvallende resultaten.

Qua bedrijven weet ook het financieel in zwaar weer verkerende winkelconcern Sears de aandacht op zich gericht. Het bedrijf zou de nodige adviseurs hebben aangesteld die het moeten bijstaan in een mogelijke faillissementsprocedure.

Koerssprong NIO

Voor Tesla-concurrent NIO lijkt een koerssprong in het verschiet te liggen. Het Chinese bedrijf dat een notering heeft in New York, verwelkomde Baillie Grifford als grote aandeelhouder. De investeerder, die ook aandelen Tesla bezit, nam een belang van 11,4 procent in NIO.

Farmaceut Akorn staat voor een fors hoger begin. Het bedrijf kreeg goedkeuring van autoriteit FDA voor een bepaald medicijn op het gebied van oogheelkunde.

De beurzen in New York bleven dinsdag dicht bij huis. De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,2 procent lager op 26.430,57 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2880,34 punten, waarmee het voor de vierde keer op rij lager sloot. De technologiegraadmeter Nasdaq won een fractie tot 7738,01 punten.