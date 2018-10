’Beste pensioenstelsel, maar tevreden zijn we niet’

Dat blijkt uit onderzoek van de grote internationale vermogensbeheerder State Street Global Advisors (SSGA), die de stelsels in acht landen heeft vergeleken.

Het pensioenstelsel van de Verenigde Staten scoort in tegenstelling tot dat van ons vrij laag op internationale ranglijsten van beste stelsels, toch zijn deelnemers er optimistischer over en geven ze aan meer vertrouwen in hun pensioenstelsel te hebben dan wij.

Eigen verantwoordelijkheid

Het gevoel hebben dat de pensioenvoorziening een eigen verantwoordelijkheid is waarop je ook zelf invloed hebt, draagt bij aan de tevredenheid over dat pensioen. Dat is bijvoorbeeld sterk het geval in Amerika en Australië.

De overheid moet vooral zo min mogelijk ingrijpen. Hoe stabieler en voorspelbaarder het pensioenstelsel, des te tevredener zijn deelnemers erover.

Als er al iets veranderd moet worden, raadt SSGA aan, doe dat dan daadkrachtig, informeer burgers ruim van tevoren en geef duidelijke, begrijpelijke voorbeelden waardoor iedere deelnemer begrijpt wat de impact is.