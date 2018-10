’Woningmarkt gaat nu écht verkeerde kant op’

Voorzitter Ger Jaarsma van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) doet donderdag haast een smeekbede aan het kabinet om in te grijpen. „ Dit gaat écht de verkeerde kant op, met alle gevolgen van dien”, stelt hij. „Als dit nu niet snel en grondig wordt opgepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen. Alle micro-oplossingen die we nu bedenken, zijn een druppel op de gloeiende plaat.”

Woningnood

In het derde kwartaal van dit jaar verkochten bij de NVM aangesloten makelaars voor het vijfde kwartaal op rij minder woningen. Het verkoopaantal van ruim 36.000 woningen, is maar liefst 4700 minder dan zij een jaar eerder nog verkochten. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar daalde de verkopen met 12%. Met een gemiddelde verkoopprijs van €292.000 werd wederom een nieuw record gevestigd. Vergeleken met een jaar eerder is sprake van een prijsstijging van 10,3%.

Hele bevolkingsgroepen blijven door de hoge huizenprijzen en dure huurwoningen langs de kant staan, ziet de NVM. „Vooral starters en middeninkomens staan buitenspel of hebben het zeer moeilijk om een geschikte woning te vinden. Het is al zover dat kinderen tot hun na hun dertigste bij hun ouders moeten blijven wonen, omdat er niets betaalbaars voor hen te kopen of te huren valt.”

Vastlopen

Ondanks alle beloftes van lokale wethouders, blijft de broodnodige grootschalige nieuwbouw uit. Halverwege het afgelopen kwartaal stonden bij NVM-makelaars 44.300 woningen te koop. „Dat is slechts 1% van ons totale woningbestand”, aldus Jaarsma. „Met de huidige aanpak gaan we de doelstelling van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar in 2018 helaas niet redden. Bij bestuurders en politici moet nu echt het besef ontstaan dat er meer nodig is om te voorkomen dat de woningmarkt straks helemaal vastloopt.”

De NVM roept het kabinet op om niet alleen met een Nationaal Woningbouwplan te komen, maar hier ook strakke regie op te houden. „Nu werken de maatregelen van de verschillende bestuurslagen elkaar zelfs tegen. Daarom pleit ik voor meer focus en daadkracht in de vorm van een nationaal woningbouwplan met een strakke regie van het Rijk.” Volgens Jaarsma is er nu geen duidelijke visie waar en hoe op dit moment ontwikkeld en gebouwd moet worden.”