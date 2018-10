RWE neemt Clauscentrale opnieuw in gebruik

De Clauscentrale werd in 2012 nog gepresenteerd als grootste en meest duurzame gasgestookte centrale van Nederland. Maar in 2014 werd de installatie wegens overcapaciteit stilgelegd. Nederland raakte toen overspoeld door goedkope gesubsidieerde stroom van Duitse windparken en zonnedaken.

Het duurt naar verwachting twee jaar voordat de gascentrale weer in gebruik is. ,,Om te beginnen heeft de centrale een onderhoudsbeurt nodig'', zegt Roger Miesen, directeur van het RWE-onderdeel dat de conventionele energieopwekking regelt. ,,Ze heeft nu vier jaar stilgestaan. Er is wel onderhoud gedaan, maar alles moet weer in topconditie worden gebracht.'' Ook moet het bedrijf nog op zoek naar personeel.

Eerder dit jaar kondigde RWE al aan dat Claus C kan worden aangesloten op het Belgische net. Daarvoor zou dan nog wel een 13 kilometer lange kabel aangelegd moeten worden. Het idee om de centrale met België te verbinden bestaat al jaren, maar het komt er maar niet van. RWE blijft het plan promoten. De Belgische overheid heeft besloten om in 2025 afscheid te nemen van kernenergie en moet dus op zoek naar alternatieve energiebronnen.

Claus C is een van de grotere centrales van RWE. De installatie heeft een vermogen van 1304 megawatt en kan elektriciteit leveren aan circa 3 miljoen huishoudens.