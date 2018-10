’Jooste tipte vrienden aandelen te verkopen’

Volgens persbureau Bloomberg hebben in ieder geval twee aandeelhouders rond 30 november 2017 een bericht van de toenmalige ceo ontvangen dat er slecht nieuws aan zat te komen. Dergelijke mededelingen zijn verboden.

Grove misleiding

Op 5 december kwam Steinhoff, dat statutair in Nederland is gevestigd, in grote problemen, toen bleek dat miljarden aan bezittingen op de balans niet hard gemaakt konden worden. Een dag later crashte de koers van het aandeel en verloor het concern in een dag tijd 63% aan beurswaarde.

Door de affaire moest Jooste opstappen. Op dit moment lopen er verschillende zaken tegen Jooste, Steinhoff en de controlerende accountant Deloitte wegens grove misleiding. De advocaat van Jooste wil niet op de nieuwe aantijgingen ingaan.