Vrouw corrupte bankier gaf €5000 per dag uit in warenhuis

De vrouw - Zamira Hajiyeva - blijkt ook een golfbaan en een huis ter waarde van €25 miljoen te bezitten. Het vrijgeven van de identiteit past in het beleid van het Britse Openbaar Ministerie om corrupte buitenlandse vastgoedinvesteerders hard aan te pakken.

Op een dag kocht ze hier zelfs voor de prijs van een klein appartement, £150.000 (€171.000) aan juwelen en parfum. De afgelopen tien jaar gaf de vrouw gemiddeld bijna €5000 per dag uit in Harrods.

Ze gebruikte daarvoor maar liefst 35 creditcards en 3 speciale loyalty-kaarten van Harrods. Ze kocht veel juwelen en horloges, maar ook bijvoorbeeld voor duizenden euro’s aan wijn.

Verduistering

Zamira’s echtgenoot is voormalig voorzitter van de Internationale bank van Azerbeidzjan. In 2016 werd hij veroordeeld voor fraude en verduistering. Hij moest 15 jaar de cel in en van de rechter $39 miljoen (€34 miljoen) terugbetalen. De man klaagt die veroordeling aan bij het Europees Mensenrechtenhof.

Volgens Hajiyeva heeft haar echtgenoot zijn fortuin op eerlijke wijze verdiend omdat hij een briljant zakenman is. De overheid van Azerbeidzjan verklaart echter dat hij van 1993 tot 2015 in dienst was van het rijk en daar geen miljoenen binnenharkte.