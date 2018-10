ASR-ceo over Vivat: ’Niet te graag willen’

„En of we wel ambitieus zijn”, zegt ASR-topman Jos Baeten met lichtelijk ongenoegen over analisten die de nieuwe financiële doelstellingen op de beleggingsdag van de verzekeraar ’slechts mondjesmaat meer dan de oude vonden’. Onder meer KBC en UBS waren positief, maar concludeerden dat er geen grote stap vooruit wordt gezet bij ASR. Ook beleggers waren niet heel enthousiast. Het aandeel daalde met de AEX mee en sloot bijna 3,8% lager.

Rendement

De verzekeraar toonde woensdag enkele nieuwe doelen. Het rendement op eigen vermogen moet tussen 12% en 14% komen. Het doel was eerst minimaal 12% en in de afgelopen jaren zat ASR meermaals boven de 14%. „Toch gaat het een ambitieuze doelstelling zijn. Ons kapitaal blijft groeien, dus gaat het rendement logischerwijs iets omlaag. Dan valt het niet mee om boven de 12% te blijven, maar we hebben het eerder bewezen. En ASR vergelijkt zich liever met Nederlandse concurrenten in plaats van buitenlandse partijen. Noem mij maar een Nederlandse financiële instellingn die boven de 10% rendement op eigen vermogen uitkomt.”

Ook wil ASR z’n combined ratio op schadeverzekeringen tussen 94% en 96% brengen, wat wil zeggen dat tegenover €100 aan premies ongeveer €94 tot €96 aan claims en kosten staan. Nu haalt ASR al een percentage van 95%. Baeten: „Niet ambitieus genoeg? We willen tegelijkertijd organisch groeien op schadeverzekeringen, dan valt het niet mee dergelijke percentages te behouden.”

Consistent

Volgens Baeten waren aandeelhouders, een kwart van het aandeelhouderskapitaal was aanwezig in Utrecht, wel tevreden. Hun mening vindt hij iets belangrijker dan die van analisten. „De aandeelhouders waren juist blij met dat we nog steeds het verhaal vertellen waarom ze bij ASR zijn ingestapt.”

Tientallen prooien

Belangrijk thema bij de beleggersdag was consolidatie. De topman zei gedurfd 26 schade- en inkomensverzekeraars en 13 levensverzekeraars op het oog te hebben als kansrijke kleinere overname. ASR wil groeien en dan is consolidatie zeker in de de markt voor levensverzekeringen logisch, ziet Baeten.

„Die trend is onomkeerbaar. Bij krimpende boeken levensverzekeringen wegen kosten steeds zwaarder, op een gegeven moment krijgen oude levensverzekeraars een kostenprobleem. Wij denken dat zoveel overnames toch aantrekkelijk kunnen zijn omdat wij als fusiebedrijf hebben aangetoond succesvol systemen voor levensverzekeringen te kunnen samenvoegen om kosten te drukken.”

Het imago van overnende partij werpt vruchten af. Dit jaar bellen partijen ASR zelf op om te kijken of een overname door de verzekeraar mogelijk is, vertelde de topman zijn toehoorders woensdag. Dit in tegenstelling tot een paar jaar geleden, toen niet altijd werd opgenomen als Baeten opbelde.

Wat betreft overnames stelt de ASR-topman dat die altijd aan de voorwaarde moeten voldoen dat 12% rendement op het eigen vermogen nog steeds mogelijk is op de lange termijn.

Vivat

ASR is ook geïnteresseerd in de aankoop van Vivat, waarvoor die grens van 12% ook geldt. De voormalige verzekeringstak van SNS Reaal kon in 2012 worden samengevoegd met ASR, toen beide verzekeraars nog in staatshanden waren. Baeten zei nee en het Chinese Anbang kocht Vivat later op voor 1 euro plus een forse kapitaalstorting.

Had hij toen niet moeten toeslaan? „Terugkijkend denk ik dat we nog steeds er verstandig aan deden om Vivat niet te nemen. We wilden eerst privatiseren, dat had vertraging opgelopen bij een samenvoeging. En we hebben toen natuurlijk ook boekenonderzoek gedaan. Dat willen we nu ook weer doen. Want inderdaad, ze zeggen dat het huis van de buurman maar één keer beschikbaar komt, in dit geval toch een tweede keer. We moeten niet te graag willen, mijn ervaring is dat je dan verkeerde beslissingen maakt.”

Voorzichtig

Baeten: „Als dan een ander, zoals Aegon of NN er met Vivat vandoor zou gaan, dan slaap ik daar niet slecht van. Die nemen misschien wat meer risico in dat geval. Ik ben bovendien liever de beste verzekeraar dan de grootste. Als ik lees dat wij als ASR erg voorzichtig opereren bij een overname, dan vind ik dat een groot compliment.”

Vivats eigenaar Anbang maakte maandag bekend een verkoop te onderzoeken. Naast ASR heeft ook Aegon al openlijk interesse getoond. Baeten stelt het proces af te wachten, eerst een offer memorandum te verkrijgen, dan te zien of er een niet-bindend bod en boekenonderzoek volgt.