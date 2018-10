Handel is nodig voor economische groei

Samen met de hoofden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hield Azevêdo een vurig pleidooi aan het adres van beleidsmakers wereldwijd om een einde te maken aan de handelsspanningen. Ze zouden zich beter weer kunnen richten op het belang van handel en het aanwakkeren van economische groei, aldus de WTO-topman.

Op het Indonesische eiland Bali wordt de najaarsvergadering gehouden van het IMF en de Wereldbank. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zou aanvankelijk ook gaan, maar besloot later om toch in Den Haag te blijven in verband met het overleg over mogelijke alternatieven voor de afschaffing van de dividendbelasting. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) is wel van de partij, net als enkele hoge ambtenaren uit Nederland.