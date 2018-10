Koers Broadcom omlaag door 'vervalst document'

Paul drong erop aan opnieuw te kijken naar de deal waarmee een kleine 19 miljard dollar is gemoeid, omdat de nationale veiligheid mogelijk in het geding zou zijn. Broadcom stelde later dat de informatie waarop de senator zich baseerde, afkomstig is uit een neppe memo. Het concern benadrukte dat diverse toezichthouders al akkoord zijn met de overname, waardoor deze naar verwachting nog in 2018 kan worden afgerond.

Broadcom zag eerder een poging om branchegenoot Qualcomm in te lijven op niets uitlopen. De Amerikaanse overheid verbood die deal eveneens op basis van veiligheidsoverwegingen. Het hoofdkantoor van Broadcom stond toen nog in het Singapore, maar inmiddels is de hoofdzetel weer in de Verenigde Staten. Het aandeel kelderde woensdag tot meer dan 4 procent. Later noteerde Broadcom tussentijds 2,8 procent in de min.