Column: EU van Timmermans is niet ingetogener

Frans Timmermans stelt zich kandidaat om namens de Europese sociaaldemocraten voorzitter van de Europese Commissie te worden. Ⓒ ANP

Weet u nog? Dat onze man in Brussel, Frans Timmermans, zou zorgen voor minder Europa? Toen hij door het toenmalige kabinet in 2014 naar voren werd geschoven om eurocommissaris te worden, was dit ’minder Europa’-debat in Nederland politiek hot.