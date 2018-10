Oplichter uit KPN-top doet een boekje open

In het volgende week verschijnende boek ’Steil omhoog en hard omlaag’ beschrijft Balvers (58) hoe hij jarenlang een groot geheim met zich meedraagt in topposities bij KPN, warenhuis V&D en elektronicaketen Dixons. Deze werkgevers weten namelijk niet dat hij in 1986 en 1987 in de gevangenis heeft gezeten vanwege oplichting.

Heer Albert

Balvers maakt destijds met zijn knappe vriendin Nonna een reis langs luxe hotels en restaurants in Brussel, Luxemburg, Parijs, Frankfurt, Düsseldorf en Stuttgart. Hij laat zijn toenmalige werkgever voor de rekeningen opdraaien, totdat hij tegen de lamp loopt. Vanwege zijn charme, vlotte babbel en hoge intelligentie krijgt de oplichter dan de bijnaam Heer Albert.

Ondanks een strafblad weet Balvers vervolgens door hard te werken op te klimmen tot directiefuncties bij Dixons en V&D. Bij KPN wordt hij in 2005 binnengehaald als directeur vaste telefonie. Hij geeft ook leiding aan de KPN-winkels. Maar in 2007 gebeurt datgene waar Balvers al jaren voor vreest: in een anonieme brief wordt toenmalig KPN-topman Ad Scheepbouwer gewaarschuwd voor het criminele verleden van zijn collega.

Nepbeleggingen

Daarna vertrekt Balvers bij KPN en vervalt hij in oude fouten. Met een luxe villa in het Gelderse Joppe en buitenechtelijke relaties leeft hij op veel te grote voet. Om aan geld te komen, licht hij kennissen voor circa €1 miljoen op met nepbeleggingen. Hij wordt daarvoor in 2010 veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf.

Inmiddels heeft Balvers zijn straf uitgezeten en spijt betuigd. Hij woont tegenwoordig in Duitsland. „Ik worstel mij door het leven heen. Ik heb lang op hoog niveau in het bedrijfsleven gewerkt, maar dat gaat nu niet meer. Wel doe ik tijdelijke opdrachten voor bedrijven. Ik vertel dan eerlijk over mijn verleden. Soms is dat een reden om niet met mij in zee te gaan, maar soms is dat ook geen belemmering”, zegt hij in een telefonische toelichting.

Een les die bedrijven uit zijn boek kunnen opsteken, is volgens Balvers dat zij het verleden van hun personeel altijd goed moeten controleren. Hij adviseert ze om alle voormalige werkgevers van een sollicitant na te bellen.

Strafblad verborgen

Balvers heeft zijn strafblad twintig jaar verborgen weten te houden voor zijn werkgevers. „Ik ben wel een aantal keren door het oog van de naald gegaan”, vertelt hij. In 1998 weet hij zijn strafblad zelfs geheim te houden tijdens een controle die wordt uitgevoerd door de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst. „Later ben ik in het old boys network terechtgekomen. Daar wordt helemaal niet meer gekeken naar waar je vandaan komt. Ik denk dan ook dat er nog wel een paar ’Albert Balversen’ rondlopen in het Nederlandse bedrijfsleven.”

De zakenman heeft erover nagedacht om de inkomsten van zijn boek te schenken aan de gedupeerden van zijn oplichtingspraktijken. Hij doet dat echter niet, omdat de opbrengst waarschijnlijk bescheiden is. „Bovendien hebben mijn kinderen het meeste geleden onder deze affaire.”

Balvers is niet bang dat hij zich ooit nog schuldig maakt aan oplichting. „Niemand gaat mij immers nog €100.000 lenen.”