Scheren langs ravijn met rampenobligatie

Tienduizenden bewoners vluchten in Florida voor orkaan Michael. Ⓒ AFP

Na verwoestingen zoals door orkaan Michael momenteel in de VS moeten verzekeraars miljarden uitkeren voor herstelwerk. Zelf dekken ze zich in met de uitgifte van ’catastrophe bonds’, rampenobligaties met een aanzienlijke rente. Uiterst populair. Tot het moment dat schade optreedt en verzekeraars moeten uitkeren.