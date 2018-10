Forse koersverliezen op Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 3,2 procent lager op 25.598,74 punten. De S&P 500 verloor 3,3 procent tot 2785,68 punten. De laatste keer dat deze breed samengestelde graadmeter zo'n stevig verlies noteerde was in februari. Technologiebeurs Nasdaq daalde 4,1 procent tot 7422,05 punten. Eerder op de dag waren er al stevige minnen op de beurzen in Europa.

Aandelen gingen over een breed front omlaag. Techbedrijven als Apple en Microsoft leverden tot ruim 5 procent in. Ook vliegtuigbouwer Boeing, creditcardbedrijf Visa en sportartikelengigant Nike moesten het flink ontgelden, met verliezen tot bijna 7 procent.

Sears Holding onderuit

Het financieel in zwaar weer verkerende winkelconcern Sears Holdings wist eveneens de schijnwerpers op zich gericht. Het bedrijf zou de nodige adviseurs hebben aangesteld voor bijstand in een mogelijke faillissementsprocedure. Het aandeel Sears kelderde bijna 17 procent.

Chipreus Broadcom eindigde ruim 5 procent lager. De Amerikaanse senator Rand Paul opperde de door Broadcom voorgenomen miljardenovername van softwarebedrijf CA Technologies nogmaals te onderzoeken. Volgens Broadcom zelf zou sprake zijn van een misverstand door een vervalst document.

Koerssprong NIO

Een koerssprong was er voor Tesla-concurrent NIO. Het Chinese bedrijf, dat een notering heeft in New York, verwelkomde Baillie Grifford als grote aandeelhouder en won bijna 5 procent. Automaker Tesla zelf zakte dik 2 procent. James Murdoch, zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch, is naar verluidt in de race om voorzitter te worden bij de onderneming.

De euro was 1,1521 dollar waard, tegen 1,1539 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent goedkoper op 72,85 dollar. De prijs van een vat Brentolie zakte 2,7 procent in prijs tot 82,71 dollar.