Wall Street start slecht in 2021; Tesla goed op dreef

De Dow Jones-index eindigde 1,3% lager bij een stand van 30.223 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 1,5 procent tot 3700 punten, terwijl techbeurs Nasdaq ook 1,5 procent inleverde tot 12.698 punten.

Beleggers in de VS keken de kat uit de boom in de aanloop naar de nieuwe stemming in de Amerikaanse staat Georgia die dinsdag staat gepland. Deze uitslag speelt een grote rol of Joe Biden die later deze maand het Witte Huis betrekt, nog een meerderheid krijgt in de Senaat.

Het snel oplopende aantal coronabesmettingen in de VS zorgde eveneens voor verkoopdruk. Daardoor nam de vrees toe voor een aanscherping van de lockdowns in de grootste economie ter wereld.

Tesla deed weer eens goede zaken. De fabrikant van elektrische auto kreeg er 3,4% bij in reactie op het nieuws dat de productiedoelstelling bijna zijn gehaald in 2020.

Techbedrijven als Apple (min 2,6 procent) en Amazon (min 2,1 procent) kregen een stevige tik. Zakelijke berichtendienst Slack had te maken met een urenlange storing en daalde 0,6 procent. Het bedrijf wordt overgenomen door Salesforce, dat op zijn beurt 1 procent daalde.

Vaccinmaker Moderna werd 7 procent hoger gezet. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beslist mogelijk maandagavond al over een noodgoedkeuring voor het coronavaccin van de farmaceut. Daarnaast maakte Moderna bekend het minimum aantal vaccins dat het dit jaar gaat maken stevig te verhogen tot 600 miljoen doses. Het bedrijf mikt nog altijd op de productie en levering van 1 miljard doses van het vaccin dit jaar.

De aandeelhouders van Fiat Chrysler (plus 1,5 procent) hebben zich uitgesproken voor de fusie van de Italiaans-Amerikaanse automaker met het Franse PSA. De aandeelhouders van het bedrijf achter de merken Peugeot, Citroën en Opel hadden zich eerder op de dag al achter de fusie geschaard.

Alibaba keek aan tegen een verlies van 2,1% in reactie op het nieuws over de onzichtbaarheid van oprichter Jack Ma.