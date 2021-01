Wall Street zakt flink weg bij start in 2021

De Dow-Jondesindex dook rond 17.00 uur (Nederlandse tijd) 1,5% omlaag naar 30.130 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 1,4 procent tot 3704 punten, terwijl techbeurs Nasdaq 1,3 procent inleverde tot 12.727 punten.

Vaccinmaker Moderna werd 0,3 procent hoger gezet. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beslist mogelijk maandagavond al over een noodgoedkeuring voor het coronavaccin van de farmaceut. Daarnaast maakte Moderna bekend het minimum aantal vaccins dat het dit jaar gaat maken stevig te verhogen tot 600 miljoen doses. Het bedrijf mikt nog altijd op de productie en levering van 1 miljard doses van het vaccin dit jaar.

De aandeelhouders van Fiat Chrysler (plus 2,3 procent) hebben zich uitgesproken voor de fusie van de Italiaans-Amerikaanse automaker met het Franse PSA. De aandeelhouders van het bedrijf achter de merken Peugeot, Citroën en Opel hadden zich eerder op de dag al achter de fusie geschaard.

Industrieel concern General Electric (GE) kreeg een opdracht voor een groot windmolenpark in de Amerikaanse staat New Mexico. Het aandeel GE daalde evenwel 0,1 procent.

De industrie in de eurozone, en dan met name in Duitsland, liet in december verder herstel zien. Volgens marktonderzoeker Markit bereikte de bedrijvigheid in de sector afgelopen maand het hoogste niveau sinds mei 2018. Eerder bleek ook dat de activiteit in de Chinese industrie in december opnieuw toenam. Cijfers over de Amerikaanse industrie komen kort na de opening van Wall Street.

Olie staat ook in de belangstelling nu de OPEC-landen en bondgenoten bijeen zijn om te praten over de productie in februari. Eerder op de dag steeg de olieprijs, maar veel van die winst verdampte weer. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent minder waard en verruilde voor 48,38 dollar van eigenaar. Brent-olie werd 0,2 procent duurder en was 51,89 dollar per vat waard.

Alibaba keek aan tegen een verlies van 2,3% in reactie op het nieuws over de onzichtbaarheid van oprichter Jack Ma

De euro was 1,2299 dollar waard. Op de laatste dag van 2020 was dat nog 1,2222 dollar.