OM weigert Kamer uitleg over megaboete ING

Vanuit Kamerleden is er veel kritiek geweest op het OM. ING moest namelijk wel driekwart miljard boete betalen, maar individuele bankiers gingen vrijuit en worden niet vervolgd. Parlementariërs willen het OM daarover graag bevragen in een hoorzitting, maar volgens meerdere Kamerleden kregen ze te horen dat justitie niet wil komen en het bij een eerdere verklaring wil houden. Dit tot hun grote frustratie, op tv gaf het OM bijvoorbeeld wel uitleg over de stap. Het OM bevestigt deze lezing en zegt dat hun besluit al is toegelicht.

In de hoorzitting volgende week komen wel andere partijen vertellen over het witwasschandaal, zoals ING zelf. De grote kopstukken Ralph Hamers en Hans Wijers komen echter niet. De Kamer kreeg te horen dat zij in het buitenland zitten en alleen op een later moment kunnen. Politici willen echter niet te lang wachten met hun hoorzitting. Vanuit ING komt nu wel Steven van Rijswijk, de chief risk officer, naar de Kamer.

Topberaad met Rutte

Overigens spreken drie zwaargewichten uit het bedrijfsleven vandaag op hun verzoek met premier Mark Rutte over de verkilde relatie tussen de politiek en het bedrijfsleven, meldt het Financieele Dagblad. Naast Wijers van ING gaan ook president-commissaris Jan Hommen van supermarktconcern Ahold Delhaize en zijn Philips-collega Jeroen van der Veer langs bij de minister-president in het Torentje.

Het officiële gespreksonderwerp is het Nederlandse vestigingsklimaat, maar ingewijden weten dat ook de omgangsvormen ter sprake komen. Een slechte relatie met de politiek draagt volgens het bedrijfsleven niet bij aan een stabiel ondernemingsklimaat.