Trump vol in aanval: ’Fed is gek’

„De Fed is gek geworden”, aldus Trump woensdag tegenover verslaggevers.

De Amerikaanse beeldbepalende beurs, de Dow Jones Index, verloor 800 punten. Volgens Trump een correctie die er ooit zat aan te komen.

Dus er is geen enkele reden om de rente te gaan verhogen, stelde president die luid duidelijk maakte absoluut niet tevreden te zijn met het bestuur, waarvan hij voorzitter Powell zelf heeft goedgekeurd.

„Ik denk dat de Fed een fout maakt. They are so tight”, zei hij over het rentebeleid. „Ik ben bezorgd over het feit dat zij het verhogen de rente leuk lijken te vinden, we kunnen veel andere zaken met dit geld doen.”

Ongebruikelijk

Het was woensdag de derde aanval op rij, ongebruikelijk voor een president die zich ook in de Verenigde Staten doorgaans verre houdt van monetair beleid van de Federal Reserve. Die wordt geacht onafhankelijk te kunnen opereren.

Trump zei dinsdag dat er te veel haast is met het verhogen van de rente. „Daar is helemaal geen noodzaak toe. Ik ben het zeer oneens met wat de Fed aan het doen is.”

De beleidsrentes zijn jarenlang door de koepel van Amerikaanse centrale banken laag gehouden om de economie te stimuleren.

Lage werkloosheid

Een renteverhoging remt doorgaans de economische groei iets af, de centrale bank heeft dat dit jaar al drie keer in stapjes gedaan. Vanwege de economische groei en afnemende werkloosheid is de verwachting dat de Federal Reserve de rente in december nog eens verhoogt.

Trump staat onder druk. Op 6 november wacht een belangrijke tussentijdse herverkiezing, waarin de Republikeinen de meerderheid in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden proberen te behouden.