Beurs: AEX sluit weer fors lager

De AEX sloot 1,9% lager op 517,9 punten, slechts twee punten boven het laagste niveau dit jaar dat in februari werd bereikt.

De AMX daalde 2% naar 732 punten. Elders in Europa was het sentiment eveneens slecht. De Duitse DAX en Franse CAC40 sloten 1,2% respectievelijk 1,6% lager.

De Dow Jones-index en de Nasdaq-index waren in het eerste halfuur iets in herstel na de stevige verliezen op woensdag, maar stonden om half zes 0,8% respectievelijk 0,5% lager.

De stevige koersdalingen in de afgelopen dagen schrijft hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro vooral toe aan de vrees dat de Amerikaanse centrale bank harder gaat verkrappen dan eerder werd voorzien. „Enerzijds ging de inflatieverwachting omhoog nadat vorige week sterke cijfers over onder meer de werkgelegenheid naar buiten kwamen. Daarnaast interpreteerde de markt uitspraken van voorzitter Powell zo dat de Fed toespeelt op meer renteverhogingen. In reactie hierop ging de 10-jaarsrente even naar 3,25%. Wij zien dit als overshooting en handhaven onze prognose van een rente van 3,1% eind dit jaar.”

Het optimisme onder beleggers over de komende bedrijfscijferpublicaties is voorts afgenomen, na tegenvallende berichten van onder meer luxemerkenconcern LVMH en verfproducent PPG. Wessels wijst er echter op dat het aantal winstwaarschuwingen nog altijd erg beperkt is. „Wel zijn veel bedrijven in vooral de VS voor perfectie geprijsd. Als cijfers maar iets tegenvallen, zullen deze zodoende worden afgestraft.”

Wessels maakt zich eveneens zorgen over de handelsoorlog tussen de VS en China. „Hoewel de pure impact van de tarieven voor de wereldeconomie beperkt is, verslechtert de relatie tussen de landen. Ook omdat er serieuze onenigheid is over het Made in China 2025 plan van China. Dat conflict is niet makkelijk op te lossen en kan op langere termijn meer impact hebben dan de tarieven.”

De situatie in Italië vindt hij nijpender. „Ik begrijp niet dat regeringsleiders met ferme uitspraken olie op het vuur gooien, omdat de markt je gaat testen. De stijging van de obligatierentes is een probleem voor heel Europa, maar vooral voor Italië. Ik verwacht wel dat de populistische regering de discussie met de Europese Commissie over de begroting op de spits gaat drijven.”

In de AEX eindigden de verzekeraars Aegon en NN Group met minnen van 5% en 4% onderin.

Mede door de lagere olieprijs leverde beurszwaargewicht Royal Dutch Shell 3,2% in.

Galapagos leverde 1% in. Het biotechnologiebedrijf is van plan op korte termijn 150 nieuwe werknemers in dienst te nemen voor zijn nieuwe hoofdkantoor in Mechelen, dat eind 2021 wordt opgeleverd.

KPN was met een plus van 0,1% de enige stijger.

In de Midkap was Air France KLM met een min van 5,8% de grootste daler, ondanks meevallende kwartaalcijfers van het Amerikaanse Delta Airlines. Werknemers van KLM blijken een brandbrief naar de nieuwe topman Ben Smith te hebben gestuurd.

Fintechbedrijf Adyen ging 5,6% omlaag. Branchegenoot Ingenico wordt mogelijk overgenomen door de betalingsdivisie van zakenbank Natixis.

Maritiem dienstverlener Boskalis daalde 0,6%, na de aankondiging zijn financieel directeur te vervangen.

Flow Traders profiteerde van de volatiele beurshandel en mocht 3,4% bijschrijven.

Smallcapfonds Fagron won 0,8%. De toeleverancier aan apotheken boekte in het derde kwartaal 10% meer organische omzet.