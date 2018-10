'Prestaties Humco stellen teleur bij Fagron'

De zwakkere prestaties van Humco zijn een punt van aandacht volgens de marktkenner. Verder waren de cijfers van Fagron als geheel ,,sterk". De groei op eigen kracht in de Verenigde Staten en in Zuid-Amerika pakte hoger uit dan gedacht. De impact van de verbouwingen bij de Nederlandse productiefaciliteit zijn ,,beperkt".

Aan analist van ING ziet dat de omzet licht achterblijft bij de verwachtingen, vooral door iets minder snelle groei in de VS. De tegenvaller is echter nog binnen de foutmarge.

KBC handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 18 euro. ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.25 uur 2,6 procent lager op 15,24 euro.