Curetis breidt Chinese samenwerking uit

BCB gaat het Unyvero A50 platform en de Unyvero A50 Application Cartridges exclusief distribueren in de regio China. De originele deal werd in september 2015 al gesloten. Nu wordt de looptijd verlengd van vijf tot acht jaar na goedkeuring door Chinese toezichthouders. Ook zijn er nieuwe afname-afspraken gemaakt.

De minimumverplichting zou wijzen op potentiële inkomsten voor Curetis van meer dan 30 miljoen euro per jaar, in de jaren zes tot acht na commercialisering in China. Dat is naast de potentiële cumulatieve omzet van meer dan 60 miljoen euro in de eerste vijf jaar van commercialisatie.