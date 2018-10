Koolmees onder vuur in Kamer om WW-fraude

Parlementair verslaggever Jorn Jonker is live bij de zitting aanwezig. Volg zijn updates onderaan dit bericht.

Het UWV blijkt vrijwel niet te controleren of mensen die een uitkering aanvragen, niet stiekem uit eigen beweging gestopt zijn met werken. Wie zelf zijn baan opzegt, heeft natuurlijk geen recht op een WW-uitkering. Toch wordt dat vrijwel niet gecheckt en VVD-Kamerlid Dennis Wiersma vindt het ’te gek voor woorden’.

Kamerlid Wiersma stelt dat de minister vooralsnog met oplossingen komt die niet ambitieus genoeg zijn. Zo start de minister een ’pilot’, een proef, met het controleren op de vraag of iemand nou echt de laan uitgestuurd is of zelf zijn biezen heeft gepakt.

Meer ingrepen nodig

„Dat is een kerntaak! Dat is waar het UWV om hoort te draaien. Dat kun je nu niet met een pilot proberen te regelen”, zegt Wiersma richting de minister. De liberaal wil dat er standaard bij iedereen gecontroleerd wordt op dit gegeven en niet alleen in de vorm van een proef bij een beperkt aantal mensen. CDA-Kamerlid Pieter Heerma onderschrijft dat. „Een pilot gaat niet ver genoeg.”

Kamerleden zien dat burgers gefrustreerd raken. „Als je vijftig jaar hebt gewerkt en je kunt lichamelijk niet meer werken, weet het UWV je te vinden als je even een mail vergeet te sturen. Maar als je een Poolse arbeidsmigrant bent, kun je zo maar een uitkering krijgen”, vat PVV-Kamerlid Léon de Jong het sentiment bij veel mensen samen.

Ook hij wil dat er standaard gecontroleerd wordt of iemand wel recht heeft op een uitkering.

PVV: parlementair onderzoek

De PVV’er eist een parlementair onderzoek naar de fraude. Hij wil dat alle bestuursleden van het UWV onder wiens verantwoordelijkheid dit gebeurd is, ’eruit’ gaan.

De Jong wil dat ook VVD-minister Bruins, die hiervoor UWV-topman was, uitleg komt geven in de Kamer over de zaak. „Dat is gewoon een enorme faalhaas.” De Jong stelt voor om het ministersalaris van Bruins te halveren om die reden.

De afgelopen weken bleek door reportages van Nieuwsuur dat Poolse arbeidsmigranten op grote schaal WW-uitkeringen konden aanvragen, terwijl ze al lang weer in hun thuisland waren. De uitkering is echter alleen bedoeld voor mensen die hier lang genoeg hebben gewerkt én nog in Nederland verblijven.

Het is, zo blijkt, een van de vele fouten in het systeem. Aan de opsporing van fraude werd jarenlang geen prioriteit gegeven door het UWV.